Глава МИД Азербайджана провел встречу с грузинским коллегой в Нью-Йорке

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке в рамках 70-ой сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Георги Квирикашвили. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений, отметив, что взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией является примером для всего региона.

На встрече было подчеркнуто значение совместно реализуемых крупномасштабных транспортных и энергетических проектов для регионального сотрудничества, выражена уверенность, что эксплуатация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс вызовет рост грузоперевозок и развитие торгово-экономических связей и человеческих контактов.

Георги Квирикашвили отметил, что Тбилиси всегда готов оказывать поддержку во всех значимых для Баку вопросах.

Э.Мамедъяров пригласил своего грузинского коллегу посетить с визитом Азербайджан. Предложение было принято.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал грузинского коллегу о последних событиях вокруг нагорно-карабахского конфликта.