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Глава МИД Азербайджана проинформировал президента Израиля о провокациях Армении

Глава МИД Азербайджана проинформировал президента Израиля о провокациях Армении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подробно проинформировал президента Израиля Исаака Герцога о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабном восстановлении и строительстве, осуществляемом Азербайджаном на освоб
Внешняя политика
30 марта 2023 г. 14:21
Глава МИД Азербайджана проинформировал президента Израиля о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подробно проинформировал президента Израиля Исаака Герцога о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что помимо этого была представлена информация о совершенных Арменией военно-политических провокациях, имитации переговоров путем уклонения от своих обязательств, продолжении минной угрозы, а также о том, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Было обращено внимание на то, что в последние недели Армения продолжает агрессивную риторику и деятельность. Было заявлено, что Азербайджан полон решимости установить мир и безопасность в регионе, а также реинтегрировать жителей армянского происхождения Карабахского экономического района.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM informs President of Israel about Armenia's provocations
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı İsrail Prezidentini Ermənistanın təxribatları barədə məlumatlandırıb

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