Глава МИД Азербайджана проинформировал президента Израиля о провокациях Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подробно проинформировал президента Израиля Исаака Герцога о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабном восстановлении и строительстве, осуществляемом Азербайджаном на освоб

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подробно проинформировал президента Израиля Исаака Герцога о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, осуществляемых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что помимо этого была представлена информация о совершенных Арменией военно-политических провокациях, имитации переговоров путем уклонения от своих обязательств, продолжении минной угрозы, а также о том, что Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы с территории Азербайджана в соответствии со взятыми на себя обязательствами. Было обращено внимание на то, что в последние недели Армения продолжает агрессивную риторику и деятельность. Было заявлено, что Азербайджан полон решимости установить мир и безопасность в регионе, а также реинтегрировать жителей армянского происхождения Карабахского экономического района.