Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию по случаю национального праздника - Дня Республики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как передает Report, об этом дипломат поделился на своей странице в социальной сети X.

"Сегодня исполняется 100 лет со дня создания братской Турецкой Республики, играющей особую роль в регионе и мире. Поздравляем с 29 октября - Днем Республики и желаем дальнейшего развития и роста! Одна нация - два государства", - написал глава внешнеполитического ведомства.

МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети также поделился публикацией, в связи с этим знаменательным днем: "Поздравляем Турецкую Республику, с которой мы связаны девизом "Одна нация - два государства", являющейся основой нашего братства, дружбы и солидарности, мы чтим светлую память Мустафы Кемаля Ататюрка и его соратников".