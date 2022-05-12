Глава МИД Азербайджана отправился в Душанбе для участия в СМИД СНГ

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Душанбе (Таджикистан) для участия в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых государств (СНГ).
Об этом "Report" сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Планируется, что в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Азербайджана проведет ряд двусторонних встреч.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Душанбе 13 мая.
В проекте повестки дня 9 вопросов. Министры планируют обменяться мнениями по актуальным международным вопросам и по вопросам взаимодействия в рамках Содружества.