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Глава МИД Азербайджана отправился в Душанбе для участия в СМИД СНГ

Глава МИД Азербайджана отправился в Душанбе для участия в СМИД СНГ Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Душанбе (Таджикистан) для участия в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых государств (СНГ)
Внешняя политика
12 мая 2022 г. 11:00
Глава МИД Азербайджана отправился в Душанбе для участия в СМИД СНГ

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в Душанбе (Таджикистан) для участия в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых государств (СНГ).

Об этом "Report" сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Планируется, что в рамках визита глава внешнеполитического ведомства Азербайджана проведет ряд двусторонних встреч.

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Душанбе 13 мая.

В проекте повестки дня 9 вопросов. Министры планируют обменяться мнениями по актуальным международным вопросам и по вопросам взаимодействия в рамках Содружества.

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Версия на английском языке Bayramov leaves for Dushanbe to attend meeting of CIS ministerial council
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov MDB-nin XİN başçıları Şurasının iclasında iştirak etmək üçün Düşənbəyə gedib

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