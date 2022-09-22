Глава МИД Азербайджана: Армения должна сосредоточиться на мирной повестке дня

"Армения должна проявить конструктивизм и сосредоточиться на мирной повестке дня".

"Армения должна проявить конструктивизм и сосредоточиться на мирной повестке дня".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью “Real TV”.

"У Армении слова расходятся с делом. Армения выражает свою приверженность так называемому мирному процессу. Они говорят, что выступают за проведение процесса делимитации. Однако генеральный секретарь Совета безопасности Армении в июле этого года признал, что террористы еще не были выведены из Карабаха. Таким образом, в течение как минимум 2 лет армяне нарушают трехстороннее соглашение. Как получается, что в Лачыне и его окрестностях в 2021 году было обнаружено более 1300 мин армянского производства. Как в таком случае говорить о приверженности трехстороннему соглашению? Армения должна сосредоточиться на мирной повестке дня. Это было еще раз отмечено на встрече в Нью-Йорке”, - сказал он.