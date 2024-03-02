Глава МИД: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Турцией в сфере военной безопасности

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Турцией в сфере военной безопасности, и в этом направлении предпринимаются конкретные шаги.
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"Здесь существуют различные формы сотрудничества. Оно включает в себя закупку вооружения, произведенного в Турции, создание совместного военного производства обеих стран в Азербайджане, а также участие азербайджанских специалистов в крупных проектах Турции. Каждое из них в отдельности имеет большое значение, и по всем направлениям приняты важные решения", - сказал Д.Байрамов.