Глава МИД: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Турцией в сфере военной безопасности

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Турцией в сфере военной безопасности, в этом направлении предпринимаются конкретные шаги.

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Турцией в сфере военной безопасности, и в этом направлении предпринимаются конкретные шаги.

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Дипломатического форума в Анталье.

"Здесь существуют различные формы сотрудничества. Оно включает в себя закупку вооружения, произведенного в Турции, создание совместного военного производства обеих стран в Азербайджане, а также участие азербайджанских специалистов в крупных проектах Турции. Каждое из них в отдельности имеет большое значение, и по всем направлениям приняты важные решения", - сказал Д.Байрамов.