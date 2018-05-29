Глава Кении направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Кения Ухуру Кениата направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства, народа Кении и от себя лично хотел бы передать искренние поздравления Вашему превосходительству и в Вашем лице правительству и народу Азербайджана по случая 28 Мая – Дня Республики.

Очень приятно подчеркнуть в связи с этим знаменательным праздником, что между нашими странами существуют искренние отношения. Высоко ценю прилагаемые усилия по углублению наших двусторонних связей, в частности, в области образования, торговли и экономики.

Желаю, чтобы сотрудничество между нашими странами еще более развивалось во взаимных интересах наших народов.

Разделяя Вашу радость в этот прекрасный день и пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, а азербайджанскому народу - процветания.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам".