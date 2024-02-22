Глава Исполнительного совета AПA: Богатый потенциал азиатского региона не раскрыт до конца

Богатый потенциал азиатского региона не раскрыт до конца.

Богатый потенциал азиатского региона не раскрыт до конца.

Как сообщает Report, об этом председатель Исполнительного совета Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА) Абдулкадир Эмин Онен сказал во время выступления на 14-й пленарной сессии АПА в Баку.

По его словам, следует сосредоточиться на развитии промышленного сектора этого региона: "Комплексное развитие необходимо для достижения Целей устойчивого развития".

Абдулкадир Эмин Онен также призвал к прекращению существующих конфликтов, подчеркнув, что они нарушают международные правовые нормы, и США закрывают на это глаза. "Гуманитарные ценности не должны эксплуатироваться", добавил он.