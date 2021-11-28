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Глава государства: Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором

Глава государства: Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором "В 2020 году Азербайджан положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией его территорий. 44-дневная Отечественная война завершилась поражением Армении и принуждением ее к подписанию 10 ноября 2020 года акта о капитуляции. Азербайджан сам восс
Внешняя политика
28 ноября 2021 г. 13:48
Глава государства: Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором

"В 2020 году Азербайджан положил конец продолжавшейся около 30 лет оккупации Арменией его территорий. 44-дневная Отечественная война завершилась поражением Армении и принуждением ее к подписанию 10 ноября 2020 года акта о капитуляции. Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность. Азербайджан сам обеспечил исполнение принятых в 1993 году Советом Безопасности ООН четырех резолюций, требующих незамедлительного, полного и безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал во время выступления на XV Саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

"В период оккупации Армения сравняла с землей на этих территориях все города и села, в том числе памятники культурного и религиозного наследия. На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети, в том числе использовала их в качестве хлева для свиней и коров. В период оккупации 65 из 67 мечетей на этих территориях были полностью разрушены, а остальные две мечети серьезно пострадали. Вандализму подверглись и кладбища.

Сразу после освобождения территорий мы приступили к широкомасштабным работам по реконструкции, и уже есть первые результаты. Азербайджан, рассчитывая только на свои финансовые ресурсы, с нуля строит новые города и села. В нынешнем году на эти цели из государственного бюджета были выделены 1,3 миллиарда долларов США. В 2022 году на эту работу также будут выделены средства по меньшей мере в том же объеме.

Я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур зоной зеленой энергии. Подтвержденный потенциал освобожденных территорий составляет 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветряной энергии.

На последнем Саммите Организации экономического сотрудничества я проинформировал моих коллег о Зангезурском коридоре. Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью. Эта новая транспортная инфраструктура станет важной частью коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться данным коридором", - отметил Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev expresses confidence that ECO members will benefit from Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Əminəm ki, İƏT-ə üzv ölkələr Zəngəzur dəhlizindən istifadə edəcəklər"

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