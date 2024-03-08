Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире

Сегодня исламофобия получила широкое распространение в мире.
Как сообщает Report, об этом глава Центра мониторинга исламофобии ОИС Додик Ариянто заявил на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".
По его словам, в борьбе с исламофобией немаловажную роль играют диалог и поощрение уважения прав человека.
"Борьба с исламофобией требует разностороннего подхода. Необходимо активизировать конкретные меры в рамках межкультурного диалога. Они должны включать поощрение мира и уважение прав человека", - считает Д.Ариянто.