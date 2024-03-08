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Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире

Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире Сегодня исламофобия получила широкое распространение в мире.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 11:41
Глава Центра ОИС: Исламофобия получила широкое распространение в мире

Сегодня исламофобия получила широкое распространение в мире.

Как сообщает Report, об этом глава Центра мониторинга исламофобии ОИС Додик Ариянто заявил на пленарном заседании в рамках проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, в борьбе с исламофобией немаловажную роль играют диалог и поощрение уважения прав человека.

"Борьба с исламофобией требует разностороннего подхода. Необходимо активизировать конкретные меры в рамках межкультурного диалога. Они должны включать поощрение мира и уважение прав человека", - считает Д.Ариянто.

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Версия на английском языке Head of OIC Center: Islamophobia is now a worldwide issue
Версия на азербайджанском языке İƏT Mərkəzinin rəhbəri: İslamofobiya qlobal fenomenə çevrilib, dünyada geniş vüsət alıb

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