Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши

В следующем году Организация тюркских государств (ОТГ) проведет совместно с соответствующими структурами государств-членов ОТГ масштабные мероприятия по популяризации города Шуша в качестве культурного центра тюркского мира, реализует в этом направлении р

В следующем году Организация тюркских государств (ОТГ) проведет совместно с соответствующими структурами государств-членов ОТГ масштабные мероприятия по популяризации города Шуша в качестве культурного центра тюркского мира, реализует в этом направлении различные проекты.

Об этом турецкому бюро Report заявил новый генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

По его словам, эти мероприятия призваны сыграть роль дополнительного механизма для более широкого продвижения города Шуша, Карабаха и в целом Азербайджана на международном уровне.

Генсек также отметил, что в нынешней геополитической обстановке единство тюркских государств имеет важное значение: "Потому что наши народы объединяет общность культуры, языка и религии, что дает нам огромную силу. В настоящее время государства-члены ОТГ не имеют политических разногласий друг с другом. Близость подходов этих стран к процессам и событиям, происходящим в мире и в нашем регионе, делает нас сильнее".

K.Омуралиев также подчеркнул, что его основной задачей в качестве нового главы организации является обеспечение выполнения решений, принятых главами государств-членов ОТГ: "Мы уже работаем над разработкой стратегии реализации соглашений, достигнутых на саммите ОТГ в Самарканде. В то же время мы будем расширять сферу охвата соглашений, достигнутых в таких областях, как транспорт, логистика, таможня".