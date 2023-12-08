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Генсек Совета Европы высоко оценила реформы, осуществляемые в Азербайджане

Генсек Совета Европы высоко оценила реформы, осуществляемые в Азербайджане Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что высоко оценивает реформы, осуществляемые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 14:46
Генсек Совета Европы высоко оценила реформы, осуществляемые в Азербайджане

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что высоко оценивает реформы, осуществляемые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, об этом Пейчинович-Бурич заявила на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Мария Пейчинович-Бурич подчеркнула, что с 2001 года Азербайджан является значимым членом Совета Европы. Напомнив, что многие конвенции Совета Европы подписаны и ратифицированы нашей страной и подписание Азербайджаном некоторое время назад Конвенции Совета Европы о борьбе с торговлей человеческими органами, она расценила все это как позитивный шаг.

Генеральный секретарь Совета Европы отметила, что высоко оценивает реформы, осуществляемые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева.

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Версия на английском языке Council of Europe Sec.-Gen. highly appreciates reforms being carried out in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının Baş katibi Azərbaycanda həyata keçirilən islahatları yüksək qiymətləndirib

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