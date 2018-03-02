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    Генсек: Мы высоко оцениваем вклад Азербайджана в операции НАТО

    Гая Мамедов встретился с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи НАТО Дэвидом Хоббсом

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности главы представительства Азербайджана при НАТО Гая Мамедов встретился с генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи НАТО Дэвидом Хоббсом.

    Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по партнерству Азербайджан-НАТО, были осуждены ситуация в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Г.Мамедов сообщил об участии Азербайджана в программе НАТО "Партнерство во имя мира" и подчеркнул значимость парламентского партнерства.

    Генеральный секретарь Дэвид Хоббс высоко оценил вклад Азербайджана в операции НАТО и одобрил активное участие делегации Милли Меджлиса Азербайджана в Парламентской Ассамблее НАТО.

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