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Генсек ГУАМ: Выборы в Азербайджане прошли свободно и справедливо

Генсек ГУАМ: Выборы в Азербайджане прошли свободно и справедливо На всех избирательных участках, которые посетили наблюдатели ГУАМ, наблюдалась высокая явка избирателей.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 21:09
Генсек ГУАМ: Выборы в Азербайджане прошли свободно и справедливо

На всех избирательных участках, которые сегодня посетили представители миссии ГУАМ, наблюдалась высокая явка избирателей.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев заявил на пресс-конференции по итогам наблюдения за выборами в Азербайджане.

"На всех избирательных участках, которые мы посетили, наблюдалась высокая явка. Выборы прошли на конкурентной основе, и могут быть оценены как свободные и справедливые", - заявил Алтай Эфендиев.

Генсек ГУАМ отметил, что для функционирования избирательного процесса на участках были созданы все необходимые условия.

"В целом наблюдательная группа не зарегистрировала никаких нарушений или жалоб", - добавил он.

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Версия на английском языке GUAM Secretary General: Elections in Azerbaijan were held freely and fairly
Версия на азербайджанском языке GUAM-ın baş katibi: Azərbaycanda seçkilər azad və ədalətli keçirilib

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