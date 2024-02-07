Генсек ГУАМ: Выборы в Азербайджане прошли свободно и справедливо

На всех избирательных участках, которые посетили наблюдатели ГУАМ, наблюдалась высокая явка избирателей.

На всех избирательных участках, которые сегодня посетили представители миссии ГУАМ, наблюдалась высокая явка избирателей.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев заявил на пресс-конференции по итогам наблюдения за выборами в Азербайджане.

"На всех избирательных участках, которые мы посетили, наблюдалась высокая явка. Выборы прошли на конкурентной основе, и могут быть оценены как свободные и справедливые", - заявил Алтай Эфендиев.

Генсек ГУАМ отметил, что для функционирования избирательного процесса на участках были созданы все необходимые условия.

"В целом наблюдательная группа не зарегистрировала никаких нарушений или жалоб", - добавил он.