Генсек ГУАМ: Выборы в Азербайджане прошли свободно и справедливо

На всех избирательных участках, которые сегодня посетили представители миссии ГУАМ, наблюдалась высокая явка избирателей.
Как передает Report, об этом генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев заявил на пресс-конференции по итогам наблюдения за выборами в Азербайджане.
"На всех избирательных участках, которые мы посетили, наблюдалась высокая явка. Выборы прошли на конкурентной основе, и могут быть оценены как свободные и справедливые", - заявил Алтай Эфендиев.
Генсек ГУАМ отметил, что для функционирования избирательного процесса на участках были созданы все необходимые условия.
"В целом наблюдательная группа не зарегистрировала никаких нарушений или жалоб", - добавил он.