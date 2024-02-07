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Глава миссии ПА ОЧЭС высоко оценил состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы

Глава миссии ПА ОЧЭС высоко оценил состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) высоко оценила состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы.
Внешняя политика
7 февраля 2024 г. 20:58
Глава миссии ПА ОЧЭС высоко оценил состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы

Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) высоко оценила состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава наблюдательной миссии ПА ОЧЭС, болгарский депутат Петар Канев.

"Мы [страны-члены ОЧЭС] можем дать отличную оценку организации выборов. Я уже несколько раз наблюдал за выборами в вашей стране, но не ожидал увидеть такой активности. Мы поздравляем вас, от всех нас можно получить отличную оценку организации выборов", - сказал он.

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Версия на английском языке Head of BSEC PA mission hails presidential elections held in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке QDİƏT PA missiyasının rəhbəri Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərini yüksək qiymətləndirib

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