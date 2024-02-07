Глава миссии ПА ОЧЭС высоко оценил состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы

Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) высоко оценила состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы.

Наблюдательная миссия Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) высоко оценила состоявшиеся в Азербайджане президентские выборы.

Как передает Report, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава наблюдательной миссии ПА ОЧЭС, болгарский депутат Петар Канев.

"Мы [страны-члены ОЧЭС] можем дать отличную оценку организации выборов. Я уже несколько раз наблюдал за выборами в вашей стране, но не ожидал увидеть такой активности. Мы поздравляем вас, от всех нас можно получить отличную оценку организации выборов", - сказал он.