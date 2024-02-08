Генсек: Для миссии ШОС были созданы все условия для мониторинга за выборами в Азербайджане

Генсек: Для миссии ШОС были созданы все условия для мониторинга за выборами в Азербайджане

Для миссии ШОС были созданы все условия для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане.

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Для миссии ШОС были созданы все условия для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил на пресс-конференции по итогам наблюдения за выборами. "Все выводы мы сделали на основе результатов мониторинга избирательных участков нашими наблюдателями. Миссия отмечает, что для свободного волеизъявления избирателей были созданы все необходимые условия согласно международным правилам", - заявил Чжан Мин. По его словам, в день выборов наблюдательная миссия ШОС посетила около 60 избирательных участков в Баку и Сумгаите. Миссии ШОС была дана полная свобода выбора избирательного участка для осуществления наблюдения: "Наши наблюдатели выбирали участок для мониторинга самостоятельно. На нас не оказывалось никакого давления извне". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Sec.-Gen.: All conditions created for SCO mission to monitor elections in Azerbaijan