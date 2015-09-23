​Генконсул Азербайджана в Батуми вручил консульский патент замглавы МИД Грузии

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Новый генеральный консул Республики Азербайджан в Батуми вручил заместителю министра иностранных дел Грузии консульский патент.
Как передает Report, встреча между Гиги Гигиадзе и Рашадом Исмаиловым состоялась сегодня, 23 сентября.
Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Азер Хусейн.
Гиги Гигиадзе поздравил Рашада Исмаилова с назначением на должность генконсула в Батуми и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.
Заместитель министра зафиксировал особую значимость стратегических партнерских отношений между Грузией и Азербайджаном. На встрече также с удовлетворением было отмечено, что отношения между странами развиваются очень продуктивно по всем направлениям.
В конце встречи стороны выразили готовность максимально способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.
News DepartmentАвтор новости
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