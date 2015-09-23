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    ​Генконсул Азербайджана в Батуми вручил консульский патент замглавы МИД Грузии

    Встреча между Гиги Гигиадзе и Рашадом Исмаиловым состоялась 23 сентября

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Новый генеральный консул Республики Азербайджан в Батуми вручил заместителю министра иностранных дел Грузии консульский патент.

    Как передает Report, встреча между Гиги Гигиадзе и Рашадом Исмаиловым состоялась сегодня, 23 сентября.

    Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Азер Хусейн.

    Гиги Гигиадзе поздравил Рашада Исмаилова с назначением на должность генконсула в Батуми и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

    Заместитель министра зафиксировал особую значимость стратегических партнерских отношений между Грузией и Азербайджаном. На встрече также с удовлетворением было отмечено, что отношения между странами развиваются очень продуктивно по всем направлениям.

    В конце встречи стороны выразили готовность максимально способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.

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