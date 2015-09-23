​Генконсул Азербайджана в Батуми вручил консульский патент замглавы МИД Грузии

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Новый генеральный консул Республики Азербайджан в Батуми вручил заместителю министра иностранных дел Грузии консульский патент.

Как передает Report, встреча между Гиги Гигиадзе и Рашадом Исмаиловым состоялась сегодня, 23 сентября.

Во встрече также принимал участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Азер Хусейн.

Гиги Гигиадзе поздравил Рашада Исмаилова с назначением на должность генконсула в Батуми и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Заместитель министра зафиксировал особую значимость стратегических партнерских отношений между Грузией и Азербайджаном. На встрече также с удовлетворением было отмечено, что отношения между странами развиваются очень продуктивно по всем направлениям.

В конце встречи стороны выразили готовность максимально способствовать углублению взаимовыгодного сотрудничества между Грузией и Азербайджаном.