Генконсул Азербайджана провел встречу с председателем Комитета по внешним отношениям Конгресса США

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев провел встречу с председателем Комитета по внешним отношениям Палаты Представителей США Эдом Ройсом.

Как сообщили Report в генконсульстве Азербайджана, Н.Агаев обсудил крепкие дружеские и стратегические связи между Азербайджаном и США, а также вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности.

На встрече стороны также обсудили нагорно-карабахский конфликт. Н.Агаев поблагодарил Э.Ройса за его интерес к решению конфликта и установлению мира и стабильности в регионе. Говоря об апрельских событиях, генконсул подчеркнул, что эта конфронтация еще раз показывает хрупкость нынешнего статус-кво и необходимость скорейшего урегулирования карабахской проблемы.

Проинформировав конгрессмена о последних переговорах между Азербайджаном и Арменией, Н.Агаев отметил, что всеобъемлющее решение, которое будет основываться на международных нормах, подтвердит, что подобные трагические события не повторятся.

Н.Агаев в ходе беседы рассказал о предстоящем визите Папы Римского Франциска в Азербайджан и о толерантности в азербайджанском обществе.