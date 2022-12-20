Генпрокурор Азербайджана посетил с рабочим визитом город Джидду

Делегация во главе с Генеральным прокурором Кямраном Алиевым находится с визитом в Джидде, для участия во встрече на высоком уровне руководителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества, борющихся с коррупцией.

Делегация во главе с Генеральным прокурором Кямраном Алиевым находится с визитом в Джидде, для участия во встрече на высоком уровне руководителей правоохранительных органов государств-членов Организации исламского сотрудничества, борющихся с коррупцией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал участников встречи о проведенных в нашей стране широкомасштабных реформах в сфере борьбы с коррупцией и взяточничеством, в том числе законодательных и институциональных мерах. Также было отмечено, что наша страна поддерживает принятие Мекканской Конвенции, придавая большое значение правовому сотрудничеству в рамках ОИС.

В рамках визита генеральный прокурор провел двустороннюю встречу с президентом Управления по контролю и противодействию коррупции Королевства Саудовская Аравия Мазином бин Ибрагимом аль-Камусом.

Также в ходе визита состоялась двусторонняя встреча между Кямраном Алиевым и генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком.

В мероприятиях принял участие чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Королевстве Саудовская Аравия Шахин Абдуллаев.