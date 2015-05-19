​Генерал-губернатор Австралийского союза направил президенту Азербайджана поздравительное письмо

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Генерал-губернатор Австралийского союза Питер Косгройв направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится: "От имени правительства Австралии, австралийского народа и от себя лично поздравляю правительство Азербайджана и азербайджанский народ по случаю Дня Республики - 28 Мая. Между Австралией и Азербайджаном существуют не только тесные связи в сфере торговли и инвестиций, но и крепкие двусторонние отношения. Визит в начале мая в Азербайджан члена австралийского парламента, парламентского секретаря министра финансов Майкла Маккормака по случаю прошедшего в Баку Совета руководителей Азиатского банка развития стал очередным шагом на пути развития торговых связей между нашими странами.

Мы испытываем чувство удовлетворения из-за участия австралийских компаний в строительных работах и подготовке к предстоящим в июне этого года в Баку первым Европейским играм.

Желаю Азербайджану успехов на I Европейских играх и предстоящих парламентских выборах.

Господин президент, разрешите мне выразить надежду на дальнейшее развитие дружественных отношений между нашими странами".