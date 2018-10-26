Гендиректор ИСЕСКО: Сейчас в мире царит кризис доверия

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время среди народов различных стран и в мире, в целом, царит кризис доверия".

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на сессии на тему "Бакинский процесс – безопасность человека, межкультурный диалог во имя мира и стабильного развития: уроки и перспективы десятилетия" заявил гендиректор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

По его словам, крайне важно сохранить культурные ценности, присущие различным народам.

Гендиректор подчеркнул важность нахождения путей избавления от культурного коллапса: "В 10-ю годовщину Бакинский процесс должен внести свой вклад в новый мировопорядок. Мы хотим усиления межкультурного диалога".

Экс-гендиректор ЮНЕСКО Ирина Бокова отметила общность вопросов, стоящих перед каждым человеком: "Мы все думаем о делах и шагах, которые следует предпринять для верного построения межкультурного диалога. Форум вынес эти вопросы в глобальную повестку, ища их решения в процессе обсуждений".

По ее словам, межкультурный диалог не может быть рассмотрен в отрыве от развития человека.