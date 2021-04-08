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Гамбийский дипломат: Мы и впредь будем поддерживать позицию Азербайджана

Гамбийский дипломат: Мы и впредь будем поддерживать позицию Азербайджана "Для агрессоров и оккупантов в других зонах конфликта должен быть пример, что нельзя безнаказанно совершать вандализм"
Внешняя политика
8 апреля 2021 г. 12:40
Гамбийский дипломат: Мы и впредь будем поддерживать позицию Азербайджана
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"В рамках нашего визита в освобожденный от оккупации регион мы стали свидетелями прекрасной природы. Но наряду с этим мы увидели и разрушения. Со своей стороны мы будем ждать восстановления исторических территорий. Надеемся, что через несколько лет мы станем свидетелями ,благоустроенной жизни".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам визита делегации ОИС в Агдам и Гянджу заявил заместитель постоянного представителя Гамбии при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Джах Абу Бакир.

"Для агрессоров и оккупантов в других зонах конфликта должен быть пример, что нельзя безнаказанно совершать вандализм. Не смотря на то, что моя страна далека от Азербайджана, Азербайджан всегда находится в наших сердцах. Мы и впредь будем поддерживать позицию Азербайджана", - сказал он.

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Версия на английском языке Gambian diplomat: We will continue to support Azerbaijan's position
Версия на азербайджанском языке Qambiyalı diplomat: "Azərbaycanın mövqeyini bundan sonra da dəstəkləyəcəyik"

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