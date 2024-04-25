Фуат Октай: Турция приветствует возвращение четырех сел Газаха дипломатическим путем

Турция приветствует возвращение Азербайджаном четырех сел Газаха дипломатическим путем.

Турция приветствует возвращение Азербайджаном четырех сел Газаха дипломатическим путем.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай на проходящем в Баку 1-ом заседании председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.

Октай назвал важным реализацию проекта Зангезурского коридора в короткие сроки: "Данный проект позволит Турции иметь прямую сухопутную связь с географией тюркских государств. Это в свою очередь создаст условия для дальнейшего укрепления и развития тюркского мира. Зангезурский коридор крайне важен и для Армении, так как поспособствует установлению прочного мира в регионе".

Представитель парламента Турции добавил, что укрепление связей тюркских государств должно быть одной из основных целей.