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Фарид Шафиев: Единственный выход для Армении - это нормализация отношений с Азербайджаном

Фарид Шафиев: Единственный выход для Армении - это нормализация отношений с Азербайджаном "В Армении понимают, что единственный выход - это нормализация отношений с Азербайджаном".
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 11:54
Фарид Шафиев: Единственный выход для Армении - это нормализация отношений с Азербайджаном
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"В Армении понимают, что единственный выход - это нормализация отношений с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности организации в уходящем году.

По его словам, в 2021 году Азербайджан достиг успехов во внешней политике: "В частности, хотелось бы отметить сочинскую встречу. Кроме того, на последней пресс-конференции Никол Пашинян выступил с позитивными месседжами. Но не стоит сбрасывать со счетов, что он популист. Вместе с тем Пашинян и его окружение понимают, что перспективы Армении ограничены и единственный выход - это нормализация отношений с Азербайджаном".

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Only way out for Armenia - to normalize relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Ermənistanda yeganə çıxış yolunun Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması olduğunu anlayırlar"

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