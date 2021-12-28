Фарид Шафиев: Единственный выход для Армении - это нормализация отношений с Азербайджаном

"В Армении понимают, что единственный выход - это нормализация отношений с Азербайджаном".

"В Армении понимают, что единственный выход - это нормализация отношений с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности организации в уходящем году.

По его словам, в 2021 году Азербайджан достиг успехов во внешней политике: "В частности, хотелось бы отметить сочинскую встречу. Кроме того, на последней пресс-конференции Никол Пашинян выступил с позитивными месседжами. Но не стоит сбрасывать со счетов, что он популист. Вместе с тем Пашинян и его окружение понимают, что перспективы Армении ограничены и единственный выход - это нормализация отношений с Азербайджаном".