Фарид Шафиев о созыве заседания СБ ООН по ситуации на азербайджано-армянской границе

"Сегодня по инициативе Франции состоится заседание Совета Безопасности ООН. На заседании будет обсуждаться ситуация на азербайджано-армянской границе. В последний раз такое заседание проводилось 27 лет назад".

"Сегодня по инициативе Франции состоится заседание Совета Безопасности ООН. На заседании будет обсуждаться ситуация на азербайджано-армянской границе. В последний раз такое заседание проводилось 27 лет назад".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев во время презентации книги начальника Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреддина Алтуна ”Турция как стабилизирующая сила в эпоху беспорядков".

"Сколько бы мы ни обращались в связи с проведением такого заседания, нам отвечали, что этим вопросом занимается Минская группа ОБСЕ. Франция очень обеспокоена и мы знаем почему. Также хочу отметить, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции в связи с оккупацией азербайджанских территорий. Однако эти резолюции не были исполнены. Наконец, в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан одержал победу и сам реализовал резолюции ООН”, - сказал Ф.Шафиев.