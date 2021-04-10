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Фахреттин Алтун: Тюркский мир должен сообща бороться против новых угроз

Фахреттин Алтун: Тюркский мир должен сообща бороться против новых угроз "К сожалению, вирус ФЕТО охватил и другие части тюркского мира"
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 15:10
Фахреттин Алтун: Тюркский мир должен сообща бороться против новых угроз

"Мы все являемся свидетелями проведения кампании в Сирии, Ираке для стирания следов тюркизма. Как тюркский мир мы должны сообща бороться против новых угроз".

Как передает Report, об этом во время выступления на 3-м собрании ответственных министров и высокопоставленных лиц в сфере информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет) председатель коммуникационного управления Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"К сожалению, вирус ФЕТО охватил и другие части тюркского мира. Как вам известно, 15 июля они предприняли попытку госпереворота в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган решительно пресек этот переворот", - сказал он.

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Версия на английском языке Fahrettin Altun: Turkic world must fight together against new threats
Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: "Türk dünyası yeni təhdidlərə qarşı birgə mübarizə aparmalıdr"

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