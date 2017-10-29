Европейский депутат: Будет подготовлен доклад по переговорам о торговом соглашении Азербайджан-ЕС

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Бухарест. 29 октября. REPORT.AZ/ К концу текущего года будет подготовлен доклад по переговорам о торговом соглашении между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Об это восточноевропейскому бюро Report сообщила европарламентарий от Румынии Норика Николаи.

Европарламентарий заявила о надежде на успешное завершение начавшихся несколько месяцев тому назад переговоров.

"И Европейский Союз, и Азербайджан прекрасно понимают из чего состоит особая роль их сотрудничества".

Она заявила также о том, что наблюдала за нападками некоторых СМИ в адрес Азербайджана в последнее время. Также добавила, что нападки, направленные против президента и правительства Азербайджана, всего лишь простые пропагандистские претензии, в которых определяются открытые мнения со стороны внешних факторов: "Это может быть Армения, Россия или другая страна. Все эти претензии не влияют на правду в европейском парламенте и к концу этого года доклад будет подготовлен. И это, конечно же, станет прорывом в отношениях. Ожидаю, что Восточное Партнерство подтвердит, что Азербайджан является европейской страной, страной с которой Европейскому Союзу обязательно необходимо сотрудничать.

Считаю, что не отражающие действительность претензии в адрес Азербайджана направлены на то, чтоб испортить отношения между Азербайджаном и ЕС. Но все это не сможет повлиять на решение продолжать наши сильные политические отношения".

Европарламентарий коснулась также взаимоотношений Азербайджана с Евронест. Заявила, что в рамках организации Азербайджан ведет активную деятельность и европейские парламентарии хорошо сотрудничают со своими азербайджанскими коллегами.

"Возвращение Азербайджана в Евронест полезно как для ЕС, так и для самого Азербайджана. Рада, что многие в Брюсселе понимают, что Азербайджан им необходим,"- заявила европарламентарий.