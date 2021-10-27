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Эрдоган: Если Иран будет руководствоваться здравым смыслом, проблем с Азербайджаном не будет

Эрдоган: Если Иран будет руководствоваться здравым смыслом, проблем с Азербайджаном не будет "Мы надеемся, что Иран будет действовать здравомысляще. В таком случае у него не будет никаких проблем с Азербайджаном".
Внешняя политика
27 октября 2021 г. 12:52
Эрдоган: Если Иран будет руководствоваться здравым смыслом, проблем с Азербайджаном не будет
Реджеп Тайип Эрдоган

"Мы надеемся, что Иран будет действовать здравомысляще. В таком случае у него не будет никаких проблем с Азербайджаном".

Как передает Report со ссылкой на HaberGlobal, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по возвращении из Азербайджана.

По его словам, азербайджанский лидер Ильхам Алиев занимает принципиальную позицию и не идет на уступки. Эрдоган указал, что президент Азербайджана заявлял, что его страна имеет нормальные двусторонние торгово-экономические отношения с Израилем, как и с другими странами, и они будут продолжаться.

Касаясь Ирана, Эрдоган отметил, что в этих вопросах страны не должны и не могут влиять на механизмы принятия решений друг друга.

"Надеемся, что если Иран будет действовать здравомысляще, у него не будет никаких проблем с Азербайджаном", - подчеркнул турецкий лидер.

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Версия на английском языке Erdogan: If Iran acts with common sense, there will be no problem between Baku and Tehran
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "İran sağlam düşüncə ilə hərəkət edərsə, Azərbaycanla arasında heç bir problem olmaz"

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