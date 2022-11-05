Замминистра: Международный суд поддержал позицию Азербайджана, отклонив ходатайство Армении

Международный суд поддержал позицию Азербайджана и отклонил ходатайство Армении.

Международный суд поддержал позицию Азербайджана и отклонил ходатайство Армении.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

По его словам, Армения выступила в Международном суде ООН с иском в связи с закрытием Парка военных трофеев в Баку: "Мы представили суду свои доказательства и свидетельства. Вместе с тем Армения предъявляла иски в связи с освобождением так называемых "военнопленных", ответственных за провокации на территории Азербайджана. Мы посчитали, что Международный суд ООН будет наиболее подходящей инстанцией для оценки этого вопроса. Азербайджан представил суду свои доводы. Международный суд поддержал позицию Азербайджана. Это стало лучшим ответом тем организациям, которые бросали вызов Азербайджану, преследуя политические цели".