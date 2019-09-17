Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с секретарем по отношениям с государствами Ватикана (министр иностранных дел) Полом Ричардом Галлахером.
Как сообщили Report в МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Ватиканом.
Сославшись на важные проекты, реализованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ватиканская сторона высоко оценила реставрацию ряда исторических памятников в Ватикане.
В ходе встречи министр Эльмар Мамедъяров проинформировал о процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, справедливой позиции Азербайджана, а также о политике разграбления и уничтожения культурного и религиозного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях Азербайджана.
Стороны также обсудили представляющие взаимный интерес региональные и международные вопросы.
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