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Эльмар Мамедъяров встретился с секретарем по отношениям с государствами Ватикана

Эльмар Мамедъяров встретился с Полом Ричардом Галлахером

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с секретарем по отношениям с государствами Ватикана (министр иностранных дел) Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщили Report в МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Ватиканом. 

Сославшись на важные проекты, реализованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ватиканская сторона высоко оценила реставрацию ряда исторических памятников в Ватикане.

В ходе встречи министр Эльмар Мамедъяров проинформировал о процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, справедливой позиции Азербайджана, а также о политике разграбления и уничтожения культурного и религиозного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях Азербайджана.

Стороны также обсудили представляющие взаимный интерес региональные и международные вопросы. 

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