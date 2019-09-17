Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с секретарем по отношениям с государствами Ватикана (министр иностранных дел) Полом Ричардом Галлахером.

Как сообщили Report в МИД, на встрече стороны выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Ватиканом.

Сославшись на важные проекты, реализованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ватиканская сторона высоко оценила реставрацию ряда исторических памятников в Ватикане.

В ходе встречи министр Эльмар Мамедъяров проинформировал о процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, справедливой позиции Азербайджана, а также о политике разграбления и уничтожения культурного и религиозного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях Азербайджана.

Стороны также обсудили представляющие взаимный интерес региональные и международные вопросы.