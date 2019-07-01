​Эльмар Мамедъяров встретился с гендиректором ЮНЕСКО

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку, передает Report со ссылкой на министерство.

В ходе встречи Азуле отметила, что заседание Комитета Всемирного наследия является одним из крупнейших мероприятий ЮНЕСКО, добавив, что в нем приняли участие представители всех стран мира. Гендиректор также выразила признательность азербайджанской стороне за принятие 43-й сессии Комитета.

Стороны также обменялись мнениями о связях, существующих в таких сферах как наука, образование, культура, коммуникации, гендерное равенство.