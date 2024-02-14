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Эльчин Амирбеков: Заявления ряда представителей ЕС об экспансионизме Азербайджана беспочвенны

Эльчин Амирбеков: Заявления ряда представителей ЕС об экспансионизме Азербайджана беспочвенны Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков назвал беспочвенными заявления некоторых представителей Евросоюза об экспансионизме Азербайджана.
Внешняя политика
14 февраля 2024 г. 19:10
Эльчин Амирбеков: Заявления ряда представителей ЕС об экспансионизме Азербайджана беспочвенны

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков назвал беспочвенными заявления некоторых представителей Евросоюза об экспансионизме Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом Эльчин Амирбеков заявил в интервью Brussels Signal, комментируя обвинения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Азербайджана.

Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Представитель президента напомнил, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, и страна полностью восстановила суверенитет над всей своей территорией.

"Сегодня есть Карабахский регион Азербайджана, "Нагорный Карабах" - это устаревшее название, которое уже не используется" - добавил Амирбеков.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество не использовать несуществующее название "Нагорный Карабах" применительно к Карабахскому экономическому району.

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Версия на английском языке Elchin Amirbayov: Claims of Azerbaijani expansionism made by certain European Union officials are baseless
Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: Bəzi Aİ rəsmilərinin Azərbaycanın ekspansionizmi ilə bağlı iddiaları əsassızdır

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