В МИД ответили на антиазербайджанские заявления Борреля

Мы осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем 13 февраля в ходе совместной пресс-конференции с министром ино

Мы осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем 13 февраля в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Оправдание верховным представителем Жозепом Боррелем армянской стороны, совершившей военную агрессию, расценивается как игнорирование военной провокации Армении. К сожалению, ЕС пренебрегает ранением азербайджанского военнослужащего в результате снайперского огня без каких-либо провоцирующих факторов после пяти месяцев стабильности.

Шаги, предпринятые Азербайджаном в ответ на провокацию, носили вполне адекватный и локальный характер. Эти меры также предотвратили попытки Армении расширить военную эскалацию.

В то же время хотели бы вновь подчеркнуть, что предложение верховного представителя ЕС об отводе вооруженных сил, не имеющее практического значения, вызывает сожаление. ЕС должен учесть, что наемники, дислоцированные в приграничных районах с армянской стороны под "эгидой миссии Европейского Союза", представляют угрозу для жизни азербайджанских военных и гражданского населения", - добавили в ведомстве.

В МИД также подчеркнули недопустимость того, чтобы жители армянского происхождения, добровольно покинувшие Карабахский экономический район Азербайджана, выдавались за вынужденных переселенцев, а также в отношении этого региона, который является территорией Азербайджана, использовались такие выдуманные топонимы, как "Нагорный Карабах".

"ЕС хорошо известно, что азербайджанская сторона неоднократно призывала армянских жителей остаться в своих домах...

Еще раз с сожалением отмечаем, что несмотря на миролюбивые инициативы президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, занимая однобокую проармянскую позицию, создает пропасть в отношениях между Азербайджаном и институтами Евросоюза, и тем самым полностью изолирует себя от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - заключили в МИД.