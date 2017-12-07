Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщили Report в МИД, на встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества и политического диалога между двумя странами.

Министры рассмотрели стоящие на повестке вопросы и провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества в различных областях.

Министр Эльмар Мамедъяров коснулся переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в особенно вчерашних встреч и заявил о необходимости решения конфликта в рамках суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и признанных на международном уровне границ.

После встречи министры подписали соглашение о международных пассажирских и грузовых перевозках автомобильным транспортом между правительствами Азербайджанской Республики и Венгрии и Рабочую программу на 2018-2020 годы между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством человеческих ресурсов Венгрии.