Эльмар Мамедъяров принял нового посла Польши в Азербайджане

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового посла Республики Польша в Азербайджанской Республике Марка Цалка.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

На встрече Марк Цалка представил министру Эльмару Мамедъярову копию своих верительных грамот.

Новый посол отметил, что за время дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для развития двусторонних связей.

Глава МИД пожелал М.Цалке успехов в дипломатической деятельности.