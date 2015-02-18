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    Эльмар Мамедъяров принял нового посла Польши в Азербайджане

    Марк Цалка вручил главе МИД копию верительных грамот

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового посла Республики Польша в Азербайджанской Республике Марка Цалка.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба МИД Азербайджана.

    На встрече Марк Цалка представил министру Эльмару Мамедъярову копию своих верительных грамот.

    Новый посол отметил, что за время дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для развития двусторонних связей.

    Глава МИД пожелал М.Цалке успехов в дипломатической деятельности.

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