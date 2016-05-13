Эксперты ООН прибудут в Азербайджан

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям впервые совершит официальный визит в Азербайджан для изучения ситуации в связи с лишениями свободы.

Как сообщили Report в бакинском офисе ООН, визит начнется 16 мая и продлится до 25 мая.

В рамках визита эксперты по правам человека - председатель Рабочей группы Сетонджи Ролан Аджови и заместитель председателя Хосе Гевара проведут встречи с официальными лицами, представителями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами в Баку, Гяндже и Нахчыване.

Согласно информации, делегация экспертов посетит тюрьмы, полицейские участки, психоневрологические больницы, встретится с арестованными, в том числе детьми, а также их семьями и представителями, соберет информацию из первоисточников о делах задержанных лиц.

Экспертную группу будут сопровождать сотрудники Секретариата Рабочей группы, расположенного в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Итоговый доклад Рабочая группа представит Совету ООН по правам человека в сентябре 2017 года.