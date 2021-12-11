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Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона

Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона Если платформа «3+3» станет полноценной организацией, то она поспособствует нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
11 декабря 2021 г. 15:43
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона

Если платформа «3+3» станет полноценной организацией, то она поспособствует нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией.

Как Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов, вопрос только один - сможет ли Ереван переступить через тысячелетние мифы о своей исключительности, перестать жить прошлым и уже начать жить настоящим.

По словам Михайлова, в случае успешной реализации сотрудничества в рамках платформы, у региона Южного Кавказа есть все шансы стать одним из основных транспортных центров Евразии. «К этому есть все предпосылки. Более того активное восстановление Азербайджаном возращенных территорий также способствует укреплению региона. И опять же, будущее открытие Зангезурского коридора — это фактически открытие мощнейшего транспортного потока межу странами, которое приведет к укреплению экономик не только участников платформы, но и иных крупных международных игроков», - сказал он.

Михайлов добавил, что если платформа заработает, то уже дальнейшее развитие экономических и иных связей пойдет по нарастающей.

“Отмечу, что на мой взгляд, у платформы «3+3» большое будущее», - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “3+3” platforması regionda iqtisadi əlaqələrin inkişafına töhfə verəcək”
Версия на английском языке 3+3 platform to assist development of economic ties in the region, expert says

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