Эксперт: Открытие авиарейсов позволит укрепить сотрудничество Азербайджана и Пакистана

Открытие прямых авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном предоставило хорошую возможность этим странам укрепить связи в туристической и других сферах.

Открытие прямых авиарейсов между Азербайджаном и Пакистаном предоставило хорошую возможность этим странам укрепить связи в туристической и других сферах.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам, комментируя первый авиарейс из Лахора в Баку.

“Запуск прямых рейсов Пакистанской международной авиакомпании (PIA) придаст новый импульс развитию двусторонних отношений в плане расширения контактов между людьми. Я считаю, что эти шаги жизненно важны для улучшения развития в других секторах”, - сказал он, отметив, что оба правительства стремятся реализовать все больше проектов для совместных предприятий.

По его словам, региональная интеграция и экономические связи стали ключевыми факторами, определяющими развивающиеся тенденции и модели международных отношений: “Таким образом, содействие такой деятельности принесет пользу обеим странам. Более того, также ожидается, что эти прямые рейсы принесут множество преимуществ Азербайджану и Пакистану".

Таймур Акрам отметил, что страны связывают братские отношения, Азербайджан и Пакистан всегда твердо поддерживали друг друга на всех международных площадках.

Напомним, с этой недели авиакомпания Pakistan International Airlines запускает рейсы в Баку из двух пакистанских городов – Карачи и Лахор. Национальный авиаперевозчик Азербайджана также планирует начать полеты из Баку в Лахор.