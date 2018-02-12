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    Экс-посол Болгарии в Азербайджане назначен генконсулом в Нью-Йорке

    М. Христова завершила свою дипмиссию в Азербайджане в ноябре прошлого года

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Бывший посол Болгарии в Азербайджане Майя Христова займет пост генерального консула этой страны в Нью-Йорке, передает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

    Кабинет министров Болгарии принял подобное решение в ходе закрытого заседания.

    Напомним, М. Христова завершила свою дипмиссию в Азербайджане в ноябре прошлого года.

    Отметим, что до своего отъезда в Баку М.Христова работала заместителем министра экономики в правительстве Бойко Борисова. 

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