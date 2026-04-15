    Внешняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 12:28
    Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан на следующей неделе

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прибудет с визитом в Азербайджан на следующей неделе.

    Об этом министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе заявил в интервью Report .

    По его словам, визит высокого уровня запланирован на среду, 22 апреля.

    "Визит высокого уровня запланирован на следующую неделю. Ожидается, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прибудет в Азербайджан с визитом в среду", - отметил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Армандс Краузе Эдгарс Ринкевичс Азербайджано-латвийские отношения
    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək
    Latvian president to visit Azerbaijan on April 22

