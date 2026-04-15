Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 15 aprel, 2026
- 12:32
Gələn həftə Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçsin Azərbaycana səfəri gözlənilir.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri Armands Krauze deyib.
"Yüksək səviyyəli səfər gələn həftəyə planlaşdırılıb. Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçsin çərşənbə günü (22 aprel - red.) Azərbaycana səfərə gələcəyi gözlənilir", - o deyib.
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
