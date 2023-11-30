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Джейхун Байрамов выступил на 30-м заседании Совета министров ОБСЕ

Джейхун Байрамов выступил на 30-м заседании Совета министров ОБСЕ В рамках рабочего визита в Северную Македонию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на 30-м заседании Совета министров ОБСЕ.
Внешняя политика
30 ноября 2023 г. 23:41
Джейхун Байрамов выступил на 30-м заседании Совета министров ОБСЕ

В рамках рабочего визита в Северную Македонию министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на 30-м заседании Совета министров ОБСЕ.

Как передает Report, в своем выступлении глава МИД подчеркнул, что проблема двойных стандартов и избирательный подход являются одним из самых больших препятствий на пути эффективного реагирования на существующие угрозы и вызовы в системе международных отношений. В этом направлении было отмечено исключительное значение уважения норм международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ государств.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ATƏT-in Nazirlər Şurasının 30-cu iclasında çıxış edib

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