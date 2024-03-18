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Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по Южному Кавказу

Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по Южному Кавказу Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно.
Внешняя политика
18 марта 2024 г. 15:17
Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по Южному Кавказу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно.

Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, ситуацию в регионе, а также аспекты процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном

Джейхун Байрамов рассказал об итогах переговоров в рамках конференции по безопасности в Мюнхене и в Берлине, ожиданиях Азербайджана в мирном процессе. Министр довел до сведения собеседника позицию Баку по ряду вопросов в рамках мирного процесса, которые остаются открытыми.

Глава МИД подтвердил приверженность Азербайджана мирному процессу.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with US State Department's senior adviser for Caucasus negotiations
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov ABŞ Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri ilə görüşüb

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