Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по Южному Кавказу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепа США по переговорам на Южном Кавказе Луи Боно.

Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили повестку и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, ситуацию в регионе, а также аспекты процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном

Джейхун Байрамов рассказал об итогах переговоров в рамках конференции по безопасности в Мюнхене и в Берлине, ожиданиях Азербайджана в мирном процессе. Министр довел до сведения собеседника позицию Баку по ряду вопросов в рамках мирного процесса, которые остаются открытыми.

Глава МИД подтвердил приверженность Азербайджана мирному процессу.