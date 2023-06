Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со спикером Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом.

Как передает Report, об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства вTwitter.

В ходе встречи стороны обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.