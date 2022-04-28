Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента России

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе со главой российской делегации в Рабочей группе высокого уровня по Каспийскому морю Михаилом Ивановичем Петраковым.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию Российской Федерации во главе со специальным представителем президента Российской Федерации в Рабочей группе высокого уровня по Каспийскому морю Михаилом Ивановичем Петраковым.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Встреча состоялась 28 апреля в рамках двусторонних консультаций между Азербайджаном и Россией по Каспийским вопросам.

Перед встречей между делегацией Российской Федерации во главе со специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами — участниками Содружества Независимых Государств, послом по особым поручениям Михаилом Ивановичем Петраковым и делегацией Азербайджана во главе со специальным представителем президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халафом Халафовым состоялись двусторонние консультации.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по вопросам имплементации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подготовке к очередному Каспийскому саммиту, проектам соглашений между прикаспийскими государствами по вопросам сотрудничества в этой сфере, которые в настоящее время находятся на стадии согласования.

В ходе встречи с Джейхуном Байрамовым были обсуждены вопросы сотрудничества по Каспийскому вопросу, а также реализации трехсторонних заявлений президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России, включая делимитацию и открытие коммуникаций.

Также состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня.