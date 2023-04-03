О нас

Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии

Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.
Внешняя политика
3 апреля 2023 г. 18:20
Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Италией, были обсуждены перспективы стратегических партнерских связей между двумя странами в области безопасности, политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

Замминистра Эдмондо Чириелли отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии и добавил, что с окончанием конфликта во всем регионе начался новый период, появились более благоприятные возможности.

В ходе встречи были обсуждены другие представляющие взаимный интерес международные и региональные вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İtaliyanın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq nazirinin müavini ilə görüşüb

Другие новости из категории

МИД: Иран оставляет без должного ответа доброжелательные шаги Азербайджана
МИД: Иран оставляет без должного ответа доброжелательные шаги Азербайджана
3 апреля 2023 г. 18:24
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана
3 апреля 2023 г. 17:59
Байрактар поблагодарил президента Ильхама Алиева: Мы продолжим работать над Kızıl Elma
Байрактар поблагодарил президента Ильхама Алиева: Мы продолжим работать над Kızıl Elma
3 апреля 2023 г. 16:06
Президент Ильхам Алиев: Помощь Азербайджана Турции - братский долг
Президент Ильхам Алиев: Помощь Азербайджана Турции - братский долг
3 апреля 2023 г. 15:21
Президент Азербайджана принял технического директора турецкой компании Байкар Сельчука Байрактара
Президент Азербайджана принял технического директора турецкой компании "Байкар" Сельчука Байрактара
3 апреля 2023 г. 15:10
Глава МИД Азербайджана: В период присутствия миссии ЕС провокации Армении участились
Глава МИД Азербайджана: В период присутствия миссии ЕС провокации Армении участились
3 апреля 2023 г. 14:26
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Италией непрерывно развивается
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и Италией непрерывно развивается
3 апреля 2023 г. 14:09
Президент Азербайджана принял замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии
Президент Азербайджана принял замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии
3 апреля 2023 г. 12:54
Помощник министра торговли США прибыл с визитом в Азербайджан
Помощник министра торговли США прибыл с визитом в Азербайджан
2 апреля 2023 г. 22:38
В МИД Азербайджана назвали число погибших в результате взрыва мин после войны
В МИД Азербайджана назвали число погибших в результате взрыва мин после войны
2 апреля 2023 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi