Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Италией, были обсуждены перспективы стратегических партнерских связей между двумя странами в области безопасности, политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.

Замминистра Эдмондо Чириелли отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии и добавил, что с окончанием конфликта во всем регионе начался новый период, появились более благоприятные возможности.

В ходе встречи были обсуждены другие представляющие взаимный интерес международные и региональные вопросы.