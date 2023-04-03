Джейхун Байрамов встретился с замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Италии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
На встрече было выражено удовлетворение двусторонним сотрудничеством между Азербайджаном и Италией, были обсуждены перспективы стратегических партнерских связей между двумя странами в области безопасности, политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной, образовательной и других сферах.
Замминистра Эдмондо Чириелли отметил, что Азербайджан является стратегическим партнером Италии и добавил, что с окончанием конфликта во всем регионе начался новый период, появились более благоприятные возможности.
В ходе встречи были обсуждены другие представляющие взаимный интерес международные и региональные вопросы.