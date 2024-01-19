Джейхун Байрамов встретился с венесуэльским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Как сообщает Report, об этом глава МИД написал в соцсети Х.

Встреча состоялась на полях 19-го саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале.

"Мы обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и Венесуэлы. Также обсудили пути дальнейшего развития нашего сотрудничества по всем направлениям", - говорится в публикации министра.