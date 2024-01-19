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Джейхун Байрамов встретился с венесуэльским коллегой

Джейхун Байрамов встретился с венесуэльским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. 
Внешняя политика
19 января 2024 г. 22:09
Джейхун Байрамов встретился с венесуэльским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Как сообщает Report, об этом глава МИД написал в соцсети Х.

Встреча состоялась на полях 19-го саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале.

"Мы обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и Венесуэлы. Также обсудили пути дальнейшего развития нашего сотрудничества по всем направлениям", - говорится в публикации министра.

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