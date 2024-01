Джейхун Байрамов встретился с венесуэльским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

Как сообщает Report, об этом глава МИД написал в соцсети Х.

Встреча состоялась на полях 19-го саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале.

"Мы обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджана и Венесуэлы. Также обсудили пути дальнейшего развития нашего сотрудничества по всем направлениям", - говорится в публикации министра.