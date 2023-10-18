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Джейхун Байрамов встретился с госминистром иностранных дел ОАЭ

Джейхун Байрамов встретился с госминистром иностранных дел ОАЭ 18 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках внеочередного заседания Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров встретился с государственным министром иностранных дел Объединенных Арабск
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 19:13
Джейхун Байрамов встретился с госминистром иностранных дел ОАЭ

18 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках проходящего в Джидде внеочередного заседания Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров встретился с государственным министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифой Шахином Альмараром.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущей повестке дня сотрудничества в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, вопросах сотрудничества в энергетической и экономической сферах, последних событиях в зоне израильско-палестинского конфликта.

Стороны также обсудили другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov BƏƏ-dən olan həmkarı ilə İsrail-Fələstin münaqişəsi haqqında danışıb

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