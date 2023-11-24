Джейхун Байрамов встретился с генсеком Совета сотрудничества стран Персидского залива

24 ноября 2023 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества стран Персидского залива (СССПЗ) Касимом Аль-Будейви, находящимся с визитом в наше

24 ноября 2023 года состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасим Аль-Будайви, находящимся с визитом в нашей стране.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и ССАГПЗ, а также перспективы развития отношений.

Наряду с этим, была подчеркнута важность участия и тесной вовлеченности нашей страны в ряде региональных форумов СССП, особенно в механизмах сотрудничества со странами Центральной Азии, и ее тесного участия в процессах.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Бакинская неделя и Саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) под председательством нашей страны, достигнутые договоренности придадут дополнительный импульс сотрудничеству в регионе.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.