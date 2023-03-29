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Джейхун Байрамов: тесные отношения Азербайджана с каким-либо государством не должны беспокоить другие страны

Джейхун Байрамов: тесные отношения Азербайджана с каким-либо государством не должны беспокоить другие страны Азербайджан в своей внешней политике продвигает развитие дружественных и партнерских отношений со всеми странами.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 22:43
Джейхун Байрамов: тесные отношения Азербайджана с каким-либо государством не должны беспокоить другие страны

Азербайджан в своей внешней политике продвигает развитие дружественных и партнерских отношений со всеми странами.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

По его словам, установление и развитие тесных отношений Азербайджана с каким-либо государством не должно беспокоить другие страны.

"Это в первую очередь служит развитию этих стран, миру и стабильности в нашем регионе", - подчеркнул Дж.Байрамов.

Министр, отметив, что реализация проектов, направленных на развитие экономических отношений с Израилем, продолжается, добавил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 85 процентов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycanın hər hansı bir dövlətlə yaxın əlaqələri digər ölkələri narahat etməməlidir"

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