Джейхун Байрамов: тесные отношения Азербайджана с каким-либо государством не должны беспокоить другие страны

Азербайджан в своей внешней политике продвигает развитие дружественных и партнерских отношений со всеми странами.

Азербайджан в своей внешней политике продвигает развитие дружественных и партнерских отношений со всеми странами.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на церемонии открытия посольства Азербайджана в Израиле.

По его словам, установление и развитие тесных отношений Азербайджана с каким-либо государством не должно беспокоить другие страны.

"Это в первую очередь служит развитию этих стран, миру и стабильности в нашем регионе", - подчеркнул Дж.Байрамов.

Министр, отметив, что реализация проектов, направленных на развитие экономических отношений с Израилем, продолжается, добавил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 85 процентов.